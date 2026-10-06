Midyat'ta atık su hattı çalışmaları tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toptepe Mahallesi muhtarı Seyfullah Acar, yaklaşık 200 hanelik mahallenin atık su hattı ve foseptik çukuru ihtiyacının giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Midyat Belediyesi ile iş birliği yapılarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 bin metre uzunluğunda yeni atık su hattı döşendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde 4 bin metre uzunluğunda atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

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