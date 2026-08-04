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        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ne içme suyu sağlayan ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ne içme suyu sağlayan ana isale hattında yenileme çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla içme ve kullanma suyu iletim altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.


        Bu kapsamda, Koyunlu Mahallesi'ndeki terfi merkezinden Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'ne içme suyu sağlayan, yıllar içerisinde fiziksel özelliklerini büyük ölçüde yitiren, yüksek oranda fiziki su kayıplarına neden olan ve kayıt dışı kullanımlar nedeniyle sık sık arızaların yaşandığı 10 kilometrelik çelik ana isale hattı yenileniyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, göreve başladıkları günden bu yana özellikle ekonomik ömrünü tamamlayan, işlevselliğini yitiren ve fiziki su kayıplarının yüksek olduğu ana isale hatlarının yenilenmesine odaklandıklarını ifade etti.

        Bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Erçin, Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında 18,5 kilometrelik Koyunlu Ana İsale Hattı'nı yenileyerek hizmete aldıklarını anımsattı.

        Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan Kabala Ana İsale Hattı'nın yenilenme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Erçin, çalışmalarında tercih ettikleri düktil font boruların Avrupa ülkelerinin ana isale hatlarında yaygın olarak tercih edildiğini aktardı.


        Erçin, "Burada 300'lük düktil boru seçildi. Özel bir boru. Özellikle kayıt dışı kullanım açısından da çok daha güvenli bir boru. Bu hattı olabildiğince kısa sürede, 100 günün altında bir sürede tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kabala Mahallesi Muhtarı Feyzi Barak da Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, yenileme çalışmasının mahalleye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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