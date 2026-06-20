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        Mardin'de baba ile oğlu YKS heyecanını birlikte yaşadı

        Mardin'de yaşayan 70 yaşındaki Halil Sarıgül, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül ile girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Mardin'de baba ile oğlu YKS heyecanını birlikte yaşadı

        Mardin'de yaşayan 70 yaşındaki Halil Sarıgül, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül ile girdi.

        Artuklu ilçesinde yaşayan baba ve oğul, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanma hedefiyle YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne, Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda girdi.

        Baba ve oğul, binlerce aday gibi aynı okulda sınavda ter döküyor.

        Baba Sarıgül, gazetecilere, 1975'te İzmir'de Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1995'te Dicle Üniversitesine bağlı Mardin Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

        Yurt içi ve yurt dışında çimento sektöründe elektrik formenliği ve bölüm müdürlüğü yaptığını belirten Sarıgül, "Okulu çok sevdiğimden dolayı bu sene oğlumla beraber İlahiyat Fakültesini kazanıp beraber okumak istedim. Hedefim sadece okumaktır. Oğlumla sınava girmek çok güzel bir duygu. İnşallah kısmet olur da aynı sıralarda oturabiliriz. Hem bugün aynı okulda gireceğiz, hem yarın aynı okulda gireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Zafer Burak Sarıgül de ailece okumayı çok sevdiklerini, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak bu ay avukatlık ruhsatını alacağını kaydetti.

        Sarıgül, şöyle konuştu:

        "Babamla, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sınıf arkadaşı olmak gibi bir hayalimiz vardı. Biz de bu yolda birlikte sınava girmeye karar verdik. Bu yıl şansımızı deneyeceğiz. İnşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Babam küçük yaşlardan itibaren bana çözemediğim soruları çözen, nasıl güzel ders çalışabileceğimi gösteren, ders programımı hazırlayan bir öğretmen gibi hep başımda durdu. Bugün birlikte aynı okulda aynı sınava girecek olmak çok farklı bir his. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu bizlere ki böyle eğitimci, önümüzü açan, sürekli yolumuzu aydınlatan bir babaya sahibiz."

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