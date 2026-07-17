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        Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Artuklu-Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHJ 76 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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