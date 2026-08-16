Mardin'de damadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fahrettin Cevheroğlu'nun kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdiği ve çıkan tartışmada damadın darbedildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

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