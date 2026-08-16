Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 16.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Barıştepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 ARV 055 plakalı otomobil ile 35 CJA 477 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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