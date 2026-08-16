Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Barıştepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 35 ARV 055 plakalı otomobil ile 35 CJA 477 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Mardin'de damadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bıra...
        Mardin'de damadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bıra...
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltına alınan ilçe başkanı, serbest b...
        Damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltına alınan ilçe başkanı, serbest b...
        Öldürülen Fırat'ın annesi: Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntü...
        Öldürülen Fırat'ın annesi: Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntü...
        Mardin'de damadını darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
        Mardin'de damadını darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
        İlçe başkanı, 20 kişilik grupla damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltın...
        İlçe başkanı, 20 kişilik grupla damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltın...