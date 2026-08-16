Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Barıştepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 35 ARV 055 plakalı otomobil ile 35 CJA 477 plakalı otomobil çarpıştı.

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