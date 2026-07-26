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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ADD 907 plakalı otomobil ile 47 NB 688 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu Mesire Alanı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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