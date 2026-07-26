Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ADD 907 plakalı otomobil ile 47 NB 688 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu Mesire Alanı mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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