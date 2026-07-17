Mardin'de üniversiteyi tercih eden 100 öğrenciye ücretsiz konaklama desteği

Mardin'de üniversite eğitimi alacak 100 öğrenci ile beraberlerindeki ebeveynleri, kayıt süresince otellerde ücretsiz konaklayabilecek.



Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği (MOD) Başkanı Seçkin Acar, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) tercih eden öğrencilere yönelik ücretsiz konaklama projesi başlattıklarını söyledi.



"Mardin sizin ilk eviniz" sloganıyla başlattıkları proje ile öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmayı istediklerini belirten Acar, bu kapsamda MAÜ'yü tercih eden 100 öğrencinin ebeveynleriyle kayıt süresi boyunca ücretsiz olarak misafir etmeyi planladıklarını ifade etti.



Acar, şöyle konuştu:



"İlk üniversite kazanmanın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Yabancı bir kente giderkenki süreci yakinen biliyorum. Arkadaşlarımla Mardin'e gelen öğrencilere ebeveynleriyle beraber misafirimiz olması ile ilgili proje geliştirelim istedik. Öğrenciler, derneğimize bağlı otellerde konaklayacak. O süreçte kendilerine her konuda yardımcı olacağız. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir duyuru yapacağız. Bu 5 günlük süre içerisinde öğrenciler rahatlıkla ev arayabilecek, yurt işlemlerini organize edebilecek. Biz de bu süreçte onları misafir ederek destek olacağız. Türkiye genelinde bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu projeye Mardin'de başladık ancak böyle bir süreçte öğrencilerimizi yalnız bırakmayalım."



Hoşgörü kenti Mardin'in misafirperverliği ile bilindiğini anlatan Acar, ilerleyen süreçte ellerinden geldiğince sayıyı artırmayı planladıklarını kaydetti.

