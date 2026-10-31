Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri 5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı

        5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı

        Mersin'de 678 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı. Vatandaşları festivale davet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, "Bu yıl 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' mottosuyla 678 Kasım'da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali'nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı

        Mersin'de 678 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı. Vatandaşları festivale davet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, "Bu yıl ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla 678 Kasım’da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali’nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz" dedi.

        Binlerce yıllık köklü tarihi, farklı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan kültürel mirası ve zengin gastronomisiyle açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarsus, 5. Uluslararası Tarsus Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla düzenlenecek festivalde, 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında kültür, sanat, gastronomi ve doğa temalı etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin katılması beklenen festivalde, çeşitli gösteriler, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenleneceği kaydedildi.

        REKLAM

        "Tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz"

        Festivalin önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları Tarsus'a davet eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus'un tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, efsaneleri ve kültürel değerleriyle özel bir kent olduğunu belirtti. Festivalin kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturacağını ifade eden Genç, "Başkanımız Vahap Seçer’in başlattığı ve önem verdiği Uluslararası Tarsus Festivali’nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. İnsan yaşamının 9 bin yıldır kesintisiz devam ettiği, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, onlarca efsaneyi topraklarında yaşatan Tarsus; son 5 yıldır da Türkiye’nin en özel festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla 678 Kasım’da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali’nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Tarihin, doğanın, efsanelerin içinde; birbirinden farklı gösteriler, söyleşiler, alanında uzman isimler; kültür, sanat ve gastronomi hepsi Tarsus’ta olacak. 678 Kasım tarihlerinde sizi de Tarsus’a, 5. Uluslararası Tarsus Festivali’ne bekliyoruz" dedi.

        REKLAM

        Festivalin, Tarsus'un kültürel değerlerinin tanıtılmasına ve kentin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Derelerden akan sular Akdeniz'i kahverengiye çevirdi
        Derelerden akan sular Akdeniz'i kahverengiye çevirdi
        Faili meçhul 'Mumya ceset' cinayeti dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı; 6...
        Faili meçhul 'Mumya ceset' cinayeti dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı; 6...
        Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı Buzdolabına konulup...
        Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı Buzdolabına konulup...
        Mersin'de faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına ilişkin soruşturmada yeni...
        Mersin'de faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına ilişkin soruşturmada yeni...
        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Mersin'de 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Depremde eşi ve 2 kızını kaybeden işçi, çöken merdivenin altında kalıp öldü
        Depremde eşi ve 2 kızını kaybeden işçi, çöken merdivenin altında kalıp öldü