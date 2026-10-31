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        Derelerden akan sular Akdeniz'i kahverengiye çevirdi

        Mersin'de 3 gün etkili olan yağışların ardından sel ve taşkın suları derelerin hem debisini yükseltti hem de Akdeniz'de kıyı şeritlerini kahverengiye bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Derelerden akan sular Akdeniz'i kahverengiye çevirdi

        Mersin'de 3 gün etkili olan yağışların ardından sel ve taşkın suları derelerin hem debisini yükseltti hem de Akdeniz'de kıyı şeritlerini kahverengiye bürüdü.

        Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin'de 3 gün süreyle şiddetli olarak etkisini gösterdi. İl merkezinden ilçelere kadar kentin her yerinde etkili olan yağışlar bir çok bölgede sel ve su taşkınlarına neden oldu. Evleri su basarken, cadde ve sokakların yanı sıra tarım arazileri de suyla kaplandı. Toroslardan gelen taşkın suları ise derelere döküldü. Bir çok bölgede olduğu gibi Mezitli ile Erdemli ilçeleri arasında yer alan tatil sitelerinin bulunduğu bölgelerdeki derelerden gelen çamurlu sel suları Akdeniz'in bir kısmını kahverengiye bürüdü. Yağmur bölgeyi terk etmesine rağmen dağlardan derelere gelen sel sularının denize döküldüğü bölge dron ile de görüntülendi.

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        Şiddetli yağış ve fırtınanın ardından çamurla suyla renk değiştiren denize balık avlamaya giren bölge sakinlerinden Cüneyt Dağ, denizin çamurlu su nedeniyle bulanık ancak sakin olduğunu söyledi. Dağ", Dün görseniz dalgalar 2 metre boyundaydı, evim de yakın olunca kendime güvendim burada sabahladım, fırtınayı izledim. Normal sağanak yağdı. Toroslar 'da arkadaşlarım var, onların yanına da gitmiştim, yağmurdan, selden dolayı çok kötüydü" dedi.

        Denizden ekmeğini çıkardığını da anlatan Dağ," Küçük çıkanı öpücük yapıp bırakıyoruz. Normalde güzel balık var. Gördüğünüz gibi deniz dalgalı, bulanık. Yağmurdan sonra çıkmıyor. Kısmet olursa yarın bir gün. Yasak olana kadar yağmurda, yaşta bunu elimizden bırakmıyoruz. Bıraktık mı 7 ay bekliyoruz. Göz ölçüleri 22'lik, standartlara uygun. Bazı arkadaşlar telefon açıyor, jandarmaya, Sahil Güvenlik'e ihbar ediyor. Göz açığı uyuyor. Bir de insanların yüzmediği yerde atıyoruz. Bu yüzden kızmayın bize. Biz sizlere saygı duyuyoruz. Hepimiz bir ekmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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