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        AK Parti Mersin teşkilatlarından eski yöneticilere vefa ziyareti

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partinin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarda görev alan isimlere yönelik 13 ilçede eş zamanlı ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, "Makamlar, mevkiler gelir geçer, bizim dava ve yol arkadaşlarımız her daim baki kalır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        AK Parti Mersin teşkilatlarından eski yöneticilere vefa ziyareti

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partinin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarda görev alan isimlere yönelik 13 ilçede eş zamanlı ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, "Makamlar, mevkiler gelir geçer, bizim dava ve yol arkadaşlarımız her daim baki kalır" dedi.

        İl teşkilatı üyelerinin katılımıyla parti binasından düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partinin 25 yıllık süreçte teşkilatlarında görev almış isimlere yönelik ziyaret programı düzenlediklerini söyledi. Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilecek ziyaretlerde önceki dönemlerde görev alan teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceklerini ifade etti.

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        "13 ilçemizde eş zamanlı olarak dava arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz"

        Ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulunan Aldemir, "AK Parti Mersin Teşkilatları olarak bugün, AK Partimizin 25 yıllık milletimize hizmet yolculuğunda emek vermiş, gayret etmiş, fedakarlık göstermiş değerli dava arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu minvalde bugün 13 ilçemizde eş zamanlı olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle, tüm teşkilatlarımızla birlikte önceki dönemlerde görev almış değerli dava arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini iletip kendilerine teşekkür belgelerini takdim edeceğiz" diye konuştu.

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        "Teşkilatçılığın özü ahde vefadır"

        Ziyaretlerde geçmiş dönemlerde görev yapan teşkilat mensuplarının hatıralarını ve tecrübelerini dinleyeceklerini belirten Aldemir, "Bizler bugün, aynı zamanda geçmişimizi yad ederek bu davanın hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla bugünlere geldiğini kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızdan dinleyip hatıralarından, tecrübelerinden istifade edeceğiz. Teşkilatçılığın özü birlik, beraberliktir. Teşkilatçılığın özü ahde vefadır. Teşkilatçılığın özü milletimizle olan güçlü gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmektir. Makamlar, mevkiler gelir geçer; bizim dava ve yol arkadaşlarımız her daim baki kalır" ifadelerini kullandı.

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        "Dava ve yol arkadaşlarımızı her zaman minnetle anacağız"

        Partinin kuruluşundan bugüne kadar görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aldemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle ifade ettiği gibi, hangi görevde olursa olsun bu hareket ve bu dava için taş üstüne taş koyan her bir dava ve yol arkadaşımızı her zaman minnetle anacağız. Bu vesileyle AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden, görev alan bu şeref sancağını bir adım daha ileriye götürmek için mücadele eden bütün dava ve yol arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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