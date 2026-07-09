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        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda S.U. gözaltına alındı.

        Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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