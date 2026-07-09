Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda S.U. gözaltına alındı.



Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



