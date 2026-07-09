Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli takibe alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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