Engelsiz Yaşam Merkezinde ailelere güvenli internet eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde, özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen seminerde güvenli internet kullanımı, sosyal medya riskleri, mahremiyet eğitimi ve ebeveynçocuk arasındaki güven ilişkisi ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını ailelere yönelik eğitimlerle sürdürüyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen "Özel Gereksinimli Bireylerde Güvenli İnternet Kullanımı ve Ailenin Rolü" başlıklı seminerde, ailelere dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

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Uzman Psikolog Dila Aslan Öz tarafından verilen seminerde, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı, çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması, sınırların belirlenmesi ve yaşa uygun mahremiyet eğitiminin önemi anlatıldı. Sorucevap şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte veliler, deneyimlerini paylaşarak merak ettikleri konuları uzman psikoloğa yöneltti.

"Güven ilişkisini önceden kurmalıyız"

Teknolojinin günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Uzman Psikolog Dila Aslan Öz, özel gereksinimli bireylerin dijital ortamlarda güvenliğini sağlamada ailelerin rolüne dikkat çekti. Çocuklarla güven ilişkisinin önceden kurulması ve sınırların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Öz, ebeveynlerin çocuklarının arkadaşlık ilişkilerini ve kullandıkları sosyal medya platformlarını takip etmelerinin önemini vurguladı.

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Özel gereksinimli bireylerde güvenli internet kullanımının yeterince konuşulmayan ancak önemli bir konu olduğunu kaydeden Öz, dijital ortamlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ailelerin nasıl hareket edebileceğinin de seminerde değerlendirildiğini belirtti.

Veliler seminerden memnun kaldı

Seminere katılan veliler, dijital ortamda çocukları korumaya yönelik verilen bilgilerin kendileri için faydalı olduğunu ifade etti. Velilerden Şenay Küçüksaat, seminerin hem özel gereksinimli çocuğuyla hem de diğer çocuğuyla iletişiminde kendisine katkı sağladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin eğitim çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

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Berrin Tulumbacı, çocukların dijital ortamda sözlü ve yazılı tacizden korunmasına yönelik bilgilerin önemli olduğunu dile getirirken, Meryem Baybatmaz da seminerde edindiği bilgilerin torunlarıyla iletişiminde kendisine yol göstereceğini ifade etti.