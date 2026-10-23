Mersin'de çatlaklar oluştuğu belirlenen binadaki vatandaşlar tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu.

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