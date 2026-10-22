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        Mezitli Belediye Başkan Vekili Selağzı personelle bir araya geldi

        Mersin'in Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen hizmetleri ve planlanan çalışmaları değerlendirdi. Selağzı, vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Mezitli Belediye Başkan Vekili Selağzı personelle bir araya geldi

        Mersin'in Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen hizmetleri ve planlanan çalışmaları değerlendirdi. Selağzı, vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, belediyenin ana hizmet binası ile Park ve Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerinde görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanların görüş ve önerilerini dinleyen Selağzı, devam eden hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde birimler arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Selağzı, Mezitli’nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ortak sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti .

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        "Mezitli’miz için çalışmaya devam edeceğiz"

        Belediye çalışanlarının kente sunduğu katkıya vurgu yapan Başkan Vekili Selağzı, "Mezitli’mize sunduğumuz her hizmetin arkasında çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Ana hizmet binamızdan sahadaki ekiplerimize kadar hepimiz aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına zamanında yanıt vermek ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek. Birlik ve beraberlik içinde, aynı azim ve özveriyle Mezitli’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Ziyaretlerin sonunda tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Selağzı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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