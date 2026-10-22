Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'na ziyaret
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.
Giriş: 22.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.
Kaymakamlıktaki ziyarette Çatlı ve Topsakaloğlu, görüş alışverişinde bulundu.
Topsakaloğlu, ziyaretinden dolayı Çatlı'ya teşekkür etti.
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