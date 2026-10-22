Mersin'de 7. Şinasi Develi Kent Ödülü için başvurular başladı

Mersin’in tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ‘7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’ için başvuru süreci başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de paydaşları arasında yer aldığı ödüle başvurular, 14 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Mersin’in tarihi ve kültürel birikiminin korunması, kent belleğinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ‘7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’nün başvuru sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de paydaşları arasında yer aldığı ödül, kentin geçmişini araştıran, kültürel değerlerini görünür kılan ve Mersin’e ilişkin özgün eserler üreten kişi ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

REKLAM

Mersin tarihine ilişkin araştırmaları ve kaleme aldığı eserlerle kentin belleğine önemli katkılar sunan Avukat ve Tarih Araştırmacısı Şinasi Develi’nin adını yaşatan ödül, bu yıl yedinci kez sahibini bulacak. Kentin kültürel mirasını yazılı, görsel ve sanatsal üretimlerle geleceğe taşıyan çalışmaları destekleyen ödül kapsamında, farklı disiplinlerden eserlerin değerlendirilmesi hedefleniyor. 19 Ekim 14 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurularda yaş ve meslek sınırlaması bulunmuyor. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içerisindeki Mersin kent merkezini konu alan çalışmalarla ödüle başvurulabilecek. Başvurular, ’www.sinasideveli.com’ adresindeki başvuru formu üzerinden yapılabilecek. Sekiz kişiden oluşan bağımsız seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ödül sahibi 18 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak. Geleneksel hale gelen ödül töreni ise 27 Ocak 2027 tarihinde düzenlenecek.

REKLAM

"Şinasi Develi’nin kentimize dair çok önemli katkıları var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını Mersin Bellek Ofisi aracılığıyla sürdürdüğünü belirtti. Şinasi Develi’nin Mersin tarihine ilişkin çalışmalarının bugün de önemli bir kaynak niteliği taşıdığını vurgulayan Akça, "Şinasi Develi’nin Mersin’in geçmişiyle ilgili sosyal, kültürel, ticari ve her şeyden önce kent belleğiyle alakalı kentimize dair çok önemli katkıları ve aktardığı bilgiler var. Bizler Mersin tarihini araştırmak ve okumak istediğimizde mutlaka Şinasi Develi’nin yayınlarından bu bilgileri alıyoruz" dedi.

REKLAM

"Şinasi Develi Mersin Kent Ödülünün amacı, Mersin’de kent belleğini ve bilincini görünür kılmak"

Ödülün kent kimliğine katkı sunan üretimleri teşvik etmesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Akça, "Şinasi Develi ödülünün amacı, Mersin’de kent belleğini ve bilincini görünür kılmak. Dolayısıyla, Mersin’imizin geçmişine sahip çıkma, geçmişini araştırma ve geçmişi dijitalleştirerek gelecek nesillere aktarma misyonumuz gereği elimizden geldiğince Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğin içerisinde paydaş olarak yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ödülün, Mersin’in ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını artırma amacı var"

REKLAM

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Seçici Kurul Dönem Sözcüsü Ruhsar Uçar, Şinasi Develi’nin Mersin tarihine ilişkin yazılı kaynakların sınırlı olduğu bir dönemde önemli araştırmalara imza attığını belirterek, sonraki çalışmalara da öncülük ettiğini anlattı. Ödülün ortaya çıkış amacının bu araştırma geleneğinin sürdürülmesi olduğunu ifade eden Uçar, "Mersin için daha çok yazılı ve görsel eser üretimi çoğaltılabilir. Bu çalışmaların devam ederek Mersin’in hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanınırlığını ve görünür kılınmasını artırma amacı vardır" ifadelerini kullandı.