Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı

        Mersin'de 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Mersin'de 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı.

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Şehit Uzman Çavuş Atanur Bal Pazar Yeri'nde düzenlenen açılış töreninde, tarım fuarlarının ürünlerin tanıtılması, üretimin geliştirilmesi ve sektöre katkı sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

        İlçenin, Türkiye'nin tarımsal üretimine önemli katkı sunduğunu belirten Duru, Anamur'da yılda yaklaşık 358 bin ton meyve üretildiğini ve ürünlerin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini anlattı.

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de ilçede 40'tan fazla tropikal ürünün yetiştirildiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adem Şen ve Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de katılımcılara hitap etti.

        Çeşitli etkinliklerin​​​​​​​ düzenleneceği, üreticiler ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuar, 24 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaldırım işgaline geçit yok
        Mersin'de kaldırım işgaline geçit yok
        Fikir Otobüsü 2027 için başvurular başladı
        Fikir Otobüsü 2027 için başvurular başladı
        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda gözaltı 3...
        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda gözaltı 3...
        Mersin merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
        Mersin merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
        Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak
        Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak
        Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fida...
        Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fida...