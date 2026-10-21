Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak

        Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak

        Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında hastanenin konferans salonuna Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak

        Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında hastanenin konferans salonuna Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi.

        Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 'Bilimin Işığında Aziz Sancar ile Sağlık Çalışanları Buluşması' programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda sağlık çalışanlarıyla buluşan Sancar, bilimsel çalışmaları ve meslek hayatındaki deneyimlerini aktardı. Nobel ödüllü bilim insanı, 'DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life' başlıklı yeni araştırmasını da Mersin Şehir Hastanesi’nde yaptığı sunumda ilk kez paylaştı.

        REKLAM

        Konferans salonuna Aziz Sancar'ın adı verildi

        Programın açılışında konuşan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Aziz Sancar’ı hastanede ağırlamaktan ve konferans salonuna adının verilmesinden duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi. Bu buluşmanın hastanenin kurumsal hafızasında unutulmayacak bir anı olarak yer alacağını belirten Ballı, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

        Sağlık hizmetinin yalnızca teknolojik altyapı ve sunulan hizmetlerden ibaret olmadığını ifade eden Ballı, günlük işlerin ilk günkü heyecanla, güler yüz ve şefkatle yapılması gerektiğini vurguladı. Sancar’ın bilimsel çalışmalarında aynı deneyleri sabır ve kararlılıkla defalarca gerçekleştirmesinin sağlık çalışanları için de örnek teşkil ettiğini kaydeden Ballı, "İmkansız diye bir şey yoktur; çalışmak, vazgeçmemek, özveri ve memlekete vefa vardır" mesajını paylaştı.

        REKLAM

        Ballı, yoğun çalışma temposuna rağmen Mersin’e ve hastaneye zaman ayıran Sancar’a teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, gurur verdiniz, onur verdiniz" dedi.

        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de Sancar’ın başarı hikayesinin emek, sabır ve kararlılığın önemini ortaya koyduğunu belirtti. Ekici, Sancar’ın başarılı bir bilim insanını 'bilgiye dayalı yetenek, delice çalışmak ve başarısızlık karşısında pes etmemek' sözleriyle tanımladığını hatırlattı.

        Sancar’ın bilimsel başarılarının genç hekimler ve sağlık çalışanları için önemli bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, bilimsel gelişimde azim ve sürekli çalışmanın önemine işaret etti.

        REKLAM

        Programın sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar’a plaket takdim edildi. Kitap imza etkinliğinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fida...
        Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fida...
        Silifke'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı yeniden yeşilleniyo...
        Silifke'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı yeniden yeşilleniyo...
        İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, özel öğrencilerle bir araya geldi
        İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, özel öğrencilerle bir araya geldi
        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda yenileme çalışmaları sürüyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda yenileme çalışmaları sürüyor
        46 yaşındaki şahıs kan?lda ölü bulundu
        46 yaşındaki şahıs kan?lda ölü bulundu
        Boğaziçi Üniversitesi'nde tezhip atölyesi düzenlendi
        Boğaziçi Üniversitesi'nde tezhip atölyesi düzenlendi