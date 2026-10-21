Fikir Otobüsü 2027 için başvurular başladı

Mersin’de lise öğrencilerinin girişimcilik ve yenilikçi proje üretme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’nın 20262027 dönemi başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 22 Ocak 2027 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen yarışmanın 2026 Ödül Töreni ve 2027 Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de katıldı.

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Gençlere girişimcilik bilincini erken yaşta kazandırmayı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan yarışmaya, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm lise öğrencileri öğretmenleriyle birlikte takım oluşturarak katılabilecek.

Kazanan takımlara teknoloji ödülleri

Yarışmada dereceye giren takımları çeşitli teknoloji ödülleri bekliyor. Birinci olan takımdaki öğrencilerin her birine MacBook verilirken, ikinci olan takıma iPad, üçüncü olan takıma ise AirPods Pro hediye edilecek.

TOBB Mersin Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Burçin Köksal’ın selamlama konuşmasıyla başlayan toplantı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin’in konuşmalarıyla devam etti.

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Özdemirci, gençlerin merak eden, sorgulayan, çözüm üreten ve hayallerini somut projelere dönüştüren bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayarak öğrencilere, "Hayal kurmaktan, soru sorup denemekten vazgeçmeyin" diye seslendi.

Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin ise günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak doğru ve güvenilir bilgiyi elde ederek anlamlı biçimde değerlendirmenin önem kazandığını belirtti. Çetin, yarışmanın gençlere bilgilerini birleştirerek ülkenin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

"Gerçek kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor"

Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, girişimciliğin ülkelerin ekonomik gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Girişimci sayısı fazla olan ülkelerin küresel ölçekte öne çıktığını belirten Yıldızgörer, "Artık zengin bir ülke olmanın, refah toplumu oluşturmanın ve gerçek kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor. Girişimci ruh bazen doğuştan gelen bir beceri olabiliyor. Ancak bugün çok iyi biliyoruz ki girişimcilik eğitimle, bilgiyle ve kültürle gelişip kazanılıyor" dedi.

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2015 yılında hayata geçirilen projeyle gençlerin girişimcilik ruhunu erken yaşta keşfetmelerine ve Türkiye’nin yüksek teknoloji, üretim ve ticaret alanlarına katkı sunmalarına imkan sağlandığını belirten Yıldızgörer, "En büyük zenginliğimiz insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Yıldızgörer, MTSO’nun gençlerin girişimcilik yolculuğunda destek vermeye devam edeceğini kaydetti. Yıldızgörer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Etkinlik, 2026 yılında yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.