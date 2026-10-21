Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım işgalleri denetlendi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçenin işlek noktalarındaki iş yerlerini inceledi.
Denetimlerde, vatandaşların geçişini güçleştirdiği belirlenen noktalardaki tezgah, masa, sandalye, tabela ve motorlu araçların kaldırılması sağlandı, işletmelere uyarılarda bulunuldu.
Uyarılara uymadıkları belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, esnaflara ceza uygulamadan önce uyarı yaptıklarını belirtti.
Sivaslıoğlu, kaldırımların yayalara ait olduğu ve geçişin zorlaştırılmaması gerektiğine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.
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