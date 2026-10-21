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        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda gözaltı 39'a yükseldi

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda gözaltı 39'a yükseldi

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

        Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için bugün Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken 2'sinin daha yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde gözaltı sayısının 39 olduğu öğrenildi.

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        3 şüphelinin daha arandığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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