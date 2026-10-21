Mersin'de şehit savcı Kiraz'ın adının yaşatıldığı hatıra ormanına 1000 fidan dikildi

Başsavcı Akyıldız, şehit savcının hatırasının yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "1000 servi fidanı dikilmesi, şehidimizin aziz hatırasına duyulan vefanın, doğaya karşı sorumluluğun ve gelecek kuşaklara bırakılmak istenen yeşil mirasın anlamlı bir ifadesidir. Dikilen her fidan, geleceğe umut olacaktır." dedi.

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