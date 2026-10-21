Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda yenileme çalışmaları sürüyor

Mevsim koşullarına göre ihtiyaç duyulan her mahallede asfalt çalışmalarının yapılacağını kaydeden Beşikci, "Akdeniz ilçesinde karış karış bütün yollarda, sokaklarda ve kaldırımlarda tüm eksikliklerimizi gidermek adına ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçe genelinde tüm yol, sokak ve kaldırımlardaki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci de çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçocak Mahallesi'ndeki sokaklarda asfalt çalışması yaptı.

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