Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan, 163 araç kapasiteli otopark ve sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmak ve vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 24 Eylül'de temeli atılan Mezitli Kent Meydanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeyle bölgenin yeni bir cazibe merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

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38 bin metrekarelik alanda yeşil ve sosyal yaşam bir arada

Toplam 38 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında 16 bin 700 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Meydanda ayrıca 163 araç kapasiteli otopark, kaldırım ve yürüyüş yolları yer alacak. Vatandaşların dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği alanlarda 105 oturma biriminin yanı sıra banklar ve salıncaklar da bulunacak.

Yoğun yapılaşmanın olduğu bölgede hayata geçirilen projeyle vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor. Yeşil alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla Mezitli Kent Meydanı'nın bölgenin yeni buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

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"Şehre vizyon ve konfor alanı katan ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan İnşaat Mühendisi Doğukan Özkul, yapımı devam eden Mezitli Kent Meydanı projesine ilişkin bilgi verdi. Özkul, "Bu proje kapsamında Mersin halkının rahat bir nefes alabileceği, şehre vizyon ve konfor alanı katan ferah bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. 38 bin metrekarelik alanda yer alacak olan meydan; 163 araç kapasiteli otoparka, kaldırım ve yürüyüş yollarına sahip olacak" dedi.

Meydanın 16 bin 700 metrekarelik yeşil alana sahip olacağını belirten Özkul, "Vatandaşlarımızın yeşilin içerisinde, ağaçların gölgesinde vakit geçirebileceği alanlarda 105 adet oturma biriminin yanı sıra, banklar ve salıncaklar yer alacak. Bu bölge, sanayi bölgesi olarak kullanılıyor. Yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir lokasyon. Amacımız, Kent Meydanı projesiyle birlikte burayı bir cazibe merkezi haline getirmek. Proje kapsamındaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi.