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        Akdeniz'de Üç Ocak Mahallesinin sokakları yenileniyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri tarafından Üç Ocak Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ihtiyaç duyulan mahallelerde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Akdeniz'de Üç Ocak Mahallesinin sokakları yenileniyor

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri tarafından Üç Ocak Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ihtiyaç duyulan mahallelerde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Üç Ocak Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Finişer, silindir ve diğer iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalar kapsamında 5419, 5425 ve 5440 numaralı sokaklar yenilendi. Zamanla yıpranan yolların sıcak asfaltla kaplanması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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        Başkan Vekili Beşikci çalışmaları yerinde inceledi

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Üç Ocak Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla da bir araya gelen Beşikci, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Beşikci, "Akdeniz Belediyesi olarak, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yağmur dolayısıyla ara verdiğimiz çalışmalara bugün 3 Ocak Mahallemizin sokaklarından başladık.

        Gerek sıcak ve gerekse de soğuk asfalt serim hizmetimiz, mevsim şartlarının iyi gitmesiyle birlikte ihtiyaç duyan her mahallerimizde devam edecek. Akdeniz'de karış karış bütün yollarda, sokaklar ve kaldırımlar, dokunarak tüm eksikliklerimizi gidermek adına ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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