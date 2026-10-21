Mersin'de Halk Kart ile 70 bin haneye destek sağlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Halk Kart uygulamasıyla bugüne kadar 70 bin haneye destek sağlandı. Kent genelinde yaklaşık 7 bin 500 aile, uygulama sayesinde temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılarken yerel esnafa da ekonomik katkı sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaya devam ediyor. Kentin 13 ilçesinde sürdürülen uygulama kapsamında, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin 500 aile düzenli olarak destekten yararlanıyor. Başvuruları değerlendirilerek uygun bulunan vatandaşlar, 12 ay boyunca kartlarına yüklenen tutarlarla anlaşmalı yerel marketlerden temel gıda ve temizlik malzemesi satın alabiliyor.

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Yerel esnafa da ekonomik katkı sağlanıyor

Halk Kart uygulamasıyla dar gelirli ailelere destek sağlanırken yerel ekonomiye de katkıda bulunuluyor. Kartlara her ay yatırılan tutarlar yalnızca anlaşmalı yerel marketlerde kullanılabiliyor. ‘Kaynaklar yerelde kalsın’ anlayışıyla sürdürülen uygulama sayesinde vatandaşlar evlerine yakın marketlerden alışveriş yaparak ulaşım masrafından da tasarruf edebiliyor.

Başvurular 9 farklı noktadan yapılabiliyor

Halk Kart başvuruları Mersin merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da bulunan 9 farklı Halk Kart Danışma biriminden yapılabiliyor. Başvuru adresleri ve şartlarına belediyenin TEKSİN uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor. Başvuru sırasında hanelerin durumuna göre kira kontratı, öğrenci belgesi, engelli raporu, müddetname ve boşanma ilamı gibi belgeler talep ediliyor. Evrakların teslim edilmesinin ardından sosyal çalışma görevlileri tarafından inceleme ve saha araştırması gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Komisyonunun değerlendirmesi ve onayının ardından uygun bulunan vatandaşlar uygulamadan yararlanmaya başlıyor.

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"Halk Kart uygulaması kapsamında bugüne kadar toplam 70 bin haneye dokunduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Halk Kart uygulamasının 2019 yılında hayata geçirildiğini belirterek, "Halk Kart kapsamında bugüne kadar toplam 70 bin haneye dokunduk. Güncel olarak eylül ayı sonu itibariyle 7 bin 500 civarında aile Halk Kart hizmetimizden faydalanmakta" dedi.

Kent genelinde 9 noktada Halk Kart Danışma birimlerinin bulunduğunu ve bu birimlerin adreslerine TEKSİN uygulamasından ulaşılabildiğini aktaran Yaşar, "Vatandaşlarımız bu ofislere başvurularını yapıp evraklarını verdikten sonra, Sosyal Hizmetler Dairemizdeki görevliler tarafından gerekli inceleme yapılıyor. Vatandaşımız, son olarak Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun onayı ile hizmetten yararlanmaya hak kazanıyor" diye belirtti.