Boğaziçi Üniversitesi'nde tezhip atölyesi düzenlendi

GZT ve Türk Altın iş birliğiyle hayata geçen Tezhip Atölyesi etkinliklerinin ikincisi Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Tezhip sanatını genç kuşaklarla buluşturmak amacıyla başlatılan atölye etkinlikleri serisi, 20 Ekim Salı günü Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atölye, Türk Altın'ın kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki desteğiyle düzenlendi. Etkinlikte gençler, Nurdan Erkal rehberliğinde tezhip sanatının yalnızca desen aşaması değil, temel teknikler ve bu sanatın en kıymetli malzemesi olan altınlı çalışmanın püf noktalarını uygulamalı olarak öğrendi.

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Tezhip Atölyesi etkinliğine katılan katılımcılara Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz bir mesaj gönderdi. Beyaz mesajında, “GZT iş birliğiyle üniversitelerimizde hayata geçirdiğimiz bu atölyede, medeniyetimizin bu köklü mirasını geleceğe taşıyan siz değerli gençlerle buluşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Elinizdeki bu fırça ve boya setiyle kağıda dokunduracağınız her altın zerresinin; sabrınızı, estetik bakışınızı ve üretme tutkunuzu artırmasını umuyoruz." dedi.

Türk geleneksel sanatının yapım aşamasına ve inceliklerine değinen Nurdan Erkal ise “Tezhip sanatı zaten kelime anlamıyla altınlamaktan geliyor. Bizim vazgeçilmezimizdir. Zemin rengi olarak dallarımızda, çiçeklerimizde muhakkak altınlar kullanıyoruz. Daha öncesinde bir işlemden geçiyor. Eziyoruz altını Arap zamkıyla. Yıkıyoruz, süzüyoruz ve daha sonrasında da kullanabilecek hali geliyor. Jelatinli suyla kağıda yapışması için kağıdımızı uyguluyoruz. İsteğe göre parlatabiliyoruz mühürlerimizle. Mat da kullandığımız oluyor” diye konuştu.

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TEZHİP ATÖLYELERİ GENÇLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Asırlardır ustadan çırağa aktarılan bu birikimi bugünün gençlerine ulaştırmayı hedefleyen atölye etkinlikleri serisi, geçtiğimiz ayda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki buluşmanın ardından çalışmaların farklı üniversitelerde de sürdürülmesi planlanıyor.