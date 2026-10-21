46 yaşındaki şahıs kan?lda ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.
Giriş: 21.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Hatay’a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Mustafa Ç. (46), Yenice Mahallesi’nde bulunan bir kanalda hareketsiz halde bulundu.
Mustafa Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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