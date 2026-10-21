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        46 yaşındaki şahıs kan?lda ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        46 yaşındaki şahıs kan?lda ölü bulundu

        Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahıs kanalda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Hatay’a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Mustafa Ç. (46), Yenice Mahallesi’nde bulunan bir kanalda hareketsiz halde bulundu.

        Mustafa Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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