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        Silifke'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı yeniden yeşilleniyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde, 2025 yılında çıkan yangında zarar gören 'Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'nda bin servi fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Silifke'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı yeniden yeşilleniyor

        Mersin’in Silifke ilçesinde, 2025 yılında çıkan yangında zarar gören 'Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı’nda bin servi fidanı toprakla buluşturuldu.

        Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde bulunan hatıra ormanının yeniden yeşertilmesi amacıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

        2015 yılında 15 dönümlük alanda oluşturulan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı, 2025 yılında meydana gelen yangında zarar gördü. Yangının ardından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma gerçekleştirildi.

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        Etkinliğe Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya, Silifke Adliyesi'nde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, orman işletme şefleri ve orman ekipleri katıldı. Program kapsamında bin servi fidanı toprakla buluşturuldu.

        "Şehidimizin hatırasını yaşatmak ortak sorumluluğumuz"

        Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada, Mehmet Selim Kiraz’ı rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

        Şehit savcının hatırasını yaşatmanın, adını gelecek nesillere aktarmanın ve toplumsal hafızada daima canlı tutmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Akyıldız, etkinliğin yalnızca bir ağaçlandırma çalışmasından ibaret olmadığını kaydetti. Bin servi fidanının dikilmesinin şehidin aziz hatırasına duyulan vefanın, doğaya karşı sorumluluğun ve gelecek kuşaklara yeşil bir miras bırakma hedefinin anlamlı bir göstergesi olduğunu belirten Akyıldız, dikilen her fidanın geleceğe umut olacağını dile getirdi.

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        Her fidan geleceğe umut olacak

        Servi ağaçlarının büyüyerek çevre bilincinin, doğa sevgisinin ve ortak değerlere sahip çıkma anlayışının sembolü olacağını ifade eden Akyıldız, hatıra ormanında yükselen ağaçlarla birlikte şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın adının doğayla iç içe, kalıcı bir hatıra olarak yaşamaya devam edeceğini söyledi.

        Etkinliğe katkı sunan kurumlara, hakim ve cumhuriyet savcılarına, orman ekiplerine ve katılımcılara teşekkür eden Akyıldız, başta Mehmet Selim Kiraz olmak üzere vatanı, milleti ve görevleri uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

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        Yeşilovacık Mahallesi’ndeki fidan dikimiyle yangının zarar verdiği alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlanırken, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adını yaşatacak yeşil mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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