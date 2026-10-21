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        Mersin merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

        Mersin merkezli 3 ilde tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Mersin merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

        Mersin merkezli 3 ilde tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olan suçları önlemek amacıyla planlı çalışma yapıldı. Ekipleri fiziki takipli çalışmasında Mersin'de 3, Tarsus ilçesinde 13, Adıyaman'da 3 ve Malatya'da 1 şahıs belirlendi. Belirlenen şüphelilerin Adıyaman ile Malatya'dan Mersin merkez ve Tarsus’a gümrük kaçağı makaron, sigara, paketlenmiş tütün gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi 20 şüpheli de yakalandı. Operasyon kapsamında ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 354 bin 200 adet boş makaron, 61 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 723 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin 270 adet yaprak sigara kağıdı, 83 paket gümrük kaçağı sigara, 4,5 kilogram nargile tütünü,10 adet mermi ile 9 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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