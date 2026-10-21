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        Mersin'de kaldırım işgaline geçit yok

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye zabıta ekipleri, kaldırımları ve yolları işgal ederek yaya ve araç geçişini zorlaştıran işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kurallara uymayan işyerleri uyarılırken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Mersin'de kaldırım işgaline geçit yok

        Mersin’in Akdeniz ilçesinde belediye zabıta ekipleri, kaldırımları ve yolları işgal ederek yaya ve araç geçişini zorlaştıran işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kurallara uymayan işyerleri uyarılırken, uyarılara rağmen işgale devam eden işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

        Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, yaya geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin işlek cadde ve sokaklarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kaldırımları ve yolları işgal ederek vatandaşların geçişini engelleyen işletmeler kontrol edildi.

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        Kaldırımları işgal eden işletmeler uyarıldı

        Denetimler sırasında kaldırımlara ve yol kenarlarına konulan tezgah, masa, sandalye ve tabela gibi malzemelerin kaldırılması sağlandı. Yapılan uyarılara rağmen işgale neden olan malzemelerini kaldırmayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca kaldırımlara park edilerek yayaların geçişini engelleyen motosiklet ve benzeri araçların da kaldırılması sağlandı.

        "Amacımız mağduriyetleri önlemek"

        Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin özellikle vatandaşların ve esnafın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Kurallara uymayan esnafın gerekli şartları sağlaması için uyarıldığını ifade eden Sivaslıoğlu, ürünlerin teşhiri sırasında vatandaşların geçiş yollarının kapatılmaması gerektiğini anlattıklarını kaydetti.

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        Kaldırımların vatandaşların kullanımına ait olduğunu vurgulayan Sivaslıoğlu, "Amacımız hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını önlemek. Fakat tüm uyarılara rağmen yasa ve yönetmeliklere uymayan esnafa da Kabahatler Kanununa göre idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.

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