Mersin'de çocuk kampüsleri 5 noktada ücretsiz eğitim veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çocuk Kampüsleri, 5 farklı noktada 514 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuyor. Çeşitli atölyelerde yeteneklerini keşfetme fırsatı bulan çocukların aileleri de verilen hizmetten memnuniyet duyuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mezitli, Toroslar, Huzurkent, Silifke ve Tarsus'ta faaliyet gösteren Çocuk Kampüsleri, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Günlük yaklaşık 480 çocuk kapasitesine sahip kampüslerde, 514 yaş grubuna yönelik eğitimler 6 haftalık kurlar halinde gerçekleştiriliyor. Ortalama 1520 kişilik gruplarla düzenlenen atölyelerde çocuklar, farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

REKLAM

Çocuklar yeteneklerini farklı atölyelerde keşfediyor

Çocuk Kampüslerinde robotik kodlama, teknoloji tasarım, akıl ve zeka oyunları, hobi resim, masal ve drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocukların yeni beceriler kazanmasının yanı sıra sevgi, saygı, empati, paylaşma, sorumluluk, çevre bilinci ve doğru teknoloji kullanımı gibi konularda da bilinçlenmeleri hedefleniyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerle dar gelirli ailelerin çocuklarının da farklı etkinliklere katılabilmesine imkan sağlanıyor.

REKLAM

"Çocuklar bu atölyelere geldiklerinde kendi becerilerini keşfediyorlar"

Toroslar Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Ebru Sinem Özsoy, 5 farklı noktada hizmet verdiklerini belirterek, çocukların ilgi alanlarına yönelik çok sayıda atölyenin aktif olarak devam ettiğini söyledi. Kampüslere yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Özsoy, "Doğa, masal ve drama, teknoloji tasarım, hobi resim, müzik, akıl ve zeka oyunları gibi birçok atölyemiz var. Ebeveynlerimiz ve çocuklarımız düzenli olarak katılım sağlıyorlar. Çocuklar bu atölyelere geldiklerinde kendi becerilerini keşfediyorlar. Bununla birlikte, ilgi duydukları alanlara dair bir süreç başlatmış oluyorlar" dedi.

REKLAM

Eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tuttuklarını belirten Özsoy, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Burada dar gelirli ailelerimiz için olabildiğince fırsat oluşturmayı hedef edindik. Bu farklılıklar, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmaları için de öncü oluyor" diye konuştu.

"Her çocuğun potansiyelini keşfedebileceği fırsatlar sunmaya devam ediyoruz"

Ailelerin kampüsleri ziyaret ederek atölyeler hakkında bilgi alabileceklerini belirten Özsoy, "Ailelerimiz bütün atölyelerimizi ziyaret edebilirler. ‘Neler yapıyoruz, hangi etkinlikleri yapıyoruz' doğrudan gözlemleyebilirler. Sonrasında online kayıt formu doldurarak atölyelerimizden faydalanabilirler. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için burada çok kıymetli hizmetler sunuyoruz. Her çocuğun potansiyelini keşfedebileceği fırsatlar sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.