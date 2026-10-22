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        MESKİ'den su sayaçlarının donmasına karşı uyarı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte su sayaçları ve borularda yaşanabilecek donma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:27 Güncelleme:
        MESKİ'den su sayaçlarının donmasına karşı uyarı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte su sayaçları ve borularda yaşanabilecek donma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        MESKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve boruların donma riskinin arttığını belirterek, alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu. Basit tedbirlerle donma kaynaklı arızaların ve su kayıplarının önüne geçilebileceği ifade edildi.

        Su sayaçları ve borular yalıtım malzemeleriyle korunmalı

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        MESKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, su sayaçları ve açıkta bulunan boruların bez, boru kılıfı veya cam yünü gibi uygun malzemelerle sarılarak korunması gerektiği belirtildi. Sayaçların bulunduğu alanların demir, ahşap veya beton malzemelerle hazırlanan koruyucu muhafazalarla kapatılmasının, soğuk havanın doğrudan tesisata ulaşmasını engelleyeceği kaydedildi. Ayrıca vana koruyucu ceketlerinin kullanılmasının da donma riskini azaltabileceği ifade edildi.

        Donan sayaç ve borulara ateşle veya sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekilirken, ani sıcaklık değişimlerinin sayaç ve borularda kırılma veya patlamalara neden olabileceği bildirildi. Vatandaşların, sayaç ve tesisatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda ‘Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi’ üzerinden MESKİ'ye ulaşabilecekleri belirtildi.

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        "Su kayıplarının önüne geçilmesini amaçlıyoruz"

        MESKİ Merkez Saha Şube Müdürü Ahmet Can Kalecik, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dönemlerde açıkta bulunan su sayaçları ve boruların donma riskine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sayaçlarını ve açıkta bulunan borularını uygun yalıtım malzemeleriyle korumalarını, sayaçların bulunduğu alanları soğuğa karşı uygun şekilde kapatmalarını öneriyoruz. Alınacak basit önlemlerle donma kaynaklı arızaların ve su kayıplarının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. MESKİ olarak vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor ve tesisatlarının soğuk hava şartlarına karşı korunmasının önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

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        MESKİ'nin, soğuk hava şartlarına meydana gelebilecek sayaç arızalarına hızlı müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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