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        Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin davada sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Celal Özden'in (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapsini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin davada sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        MERSİN’in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Celal Özden’in (46) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapsini talep etti.

        Olay, 1 Mart 2024’te Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak’ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Bütüner çiftinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından Türbe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aradan geçen 2 yılın ardından dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden inceleyen Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporları sonrası, alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucu, Celal Özden şüpheli olarak gözaltına alındı. Özden'in, yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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        Celal Özden hakkında, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Kadına karşı kasten öldürme’, ‘Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’, ‘Konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma’ ve ‘Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme’ suçlarından iddianame hazırlandı.

        Sanık Özden, iddianamenin kabul edildiği Mersin 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Özden, Bütüner çiftinin yakınları ve taraf avukatlar hazır bulundu. Davanın görülen üçüncü duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında oy yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Bütüner'e ait çok sayıda ziynet eşyasının ikamette bulunmadığını, bilirkişi raporuna göre yangının kasıtlı olarak kundaklama sonucu çıkarılmış olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

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        ALTIN İLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

        Savcı, sanığın cep telefonunun incelenmesi neticesinde düzenlenen Teknik İnceleme Raporunda, olay öncesi ve sonrasında sıklıkla altın ile ilgili aramalar yaptığı ve altın modelleri ve haberlerini takip ettiği, yine aynı teknik inceleme raporunda sanığın cep telefonunun resimler bölümünde, ‘Net değil, rüya mı, gerçek mi? Kafam karışıyor, ruh hastasıyım, ölme sakın, ben adam öldürdüm mü? Rüya mı, bıçakladım mı, gerçek mi?' şeklinde ekran resimleri olduğunu belirtti. Sanığın 3 yıl önce maske takıp silahla bir çiftin evine girerek ‘Silahla tehdit, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarını işlediğini söyleyen savcı, söz konusu olaya ilişkin dava sürecinin istinaf aşamasında olduğunu kaydetti.

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        Cumhuriyet savcısı, tüm deliller neticesinde sanığın misafir olarak gittiği ikamette Bütüner çiftini tespit edilemeyen şekilde öldürdükten sonra evdeki ziynet eşyalarını çalıp, ardından ateş verip yaktığı ikametten ayrıldığı gerekçesiyle iddianamede üzerine atılı suçlardan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        ‘BEN SUÇUN FAİLİ DEĞİLİM’

        Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Özden, “Ben bu suçun faili değilim. Önceki savunmalarımda da saat 22.28’de adrese gelip, 22.48’de annemlere gitmem mümkün değildir. Ertesi gün Erdemli’den ikametime gelip, eşyaları alıp Mezitli’ye gittiğim belirtilmiş ise de bu süre 01.30 saat civarındadır. Benim Erdemli’deki ikametime gidip gelmem 1,5 saati geçer. Nasıl bu sürede bunları yapayım. Ben Durmuş abi ile masada otururken dükkandaki elemanı da telefondan aradım. Eğer bir is yapacak olsam neden telefonla başkasını arayıp, Durmuş’un yanında olduğunu söyleyeyim. Tahliyemi talep ederim” dedi.

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        ‘TASARLAYARAK BU SUÇU GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR’

        Elif Bütüner'in kardeşi İlhan Günay da sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, “Olayın yaşandığı yerden dışarıdan gelip tanımayan birisinin eve girme sansı yoktur. Sanık olaydan bir gün önce de oradadır. Tasarlayarak bu suçu gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

        Avukatların beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanabilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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