Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde hakkında başlatılan disiplin ve ihraç sürecinin sonucunu beklemeden partisinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde hakkında başlatılan disiplin ve ihraç sürecinin sonucunu beklemeden partisinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

        Meclis toplantısında söz alan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP içerisinde hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Son günlerde yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdiğini belirten Boltaç, parti üyeliğinden kendi özgür iradesiyle ayrılma kararı aldığını ifade etti.

        Siyaseti birlikte yaşadığı insanlara hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü dile getiren Boltaç, hakkında başlatılan disiplin sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

        REKLAM

        "İhraç sürecinin sonucunu beklemeyeceğim"

        Boltaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şahsımla ilgili başlatılan disiplin sürecini kamuoyuyla birlikte yakından takip ediyorum. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdim. Geldiğimiz noktada hakkımda yürütülen ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kendi özgür irademle istifa etme kararı alıyorum."

        İstifa kararının anlık bir tepki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Boltaç, kararının herhangi bir kırgınlık veya öfkeden kaynaklanmadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Çözülen faili meçhul çifte cinayette sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Çözülen faili meçhul çifte cinayette sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Mersin'de 7. Şinasi Develi Kent Ödülü için başvurular başladı
        Mersin'de 7. Şinasi Develi Kent Ödülü için başvurular başladı
        Mersin'de çocuk kampüsleri 5 noktada ücretsiz eğitim veriyor
        Mersin'de çocuk kampüsleri 5 noktada ücretsiz eğitim veriyor
        MESKİ'den su sayaçlarının donmasına karşı uyarı
        MESKİ'den su sayaçlarının donmasına karşı uyarı
        Mut'ta polis ekipleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor
        Mut'ta polis ekipleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım işgalleri denetlendi
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırım işgalleri denetlendi