Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti
Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Boltaç, yazılı açıklamasında, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
CHP'nin, kişiler ve makamlardan ibaret olmadığını kaydeden Boltaç, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.
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