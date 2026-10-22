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        Mersin'de yasa dışı balık avcılığına karşı denetimler sürüyor

        Mersin'de deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Mersin'de yasa dışı balık avcılığına karşı denetimler sürüyor

        Mersin'de deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

        Mersin'de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları ve perakende balık satış yerleri kontrol ediliyor. Günün her saatinde sürdürülen denetimlerle, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

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        Denetimlerde, doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çekilerek deniz ekosisteminin korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, balık stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirterek, kurallara uyan ve denizlerin korunmasına katkı sağlayan balıkçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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