Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Tekli ve Yıldızgörer'den iş birliği vurgusu

        Tekli ve Yıldızgörer'den iş birliği vurgusu

        Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına seçilen Serdar Yıldızgörer ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Mersin'in gelişimi, kentin çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projelerde kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Tekli ve Yıldızgörer'den iş birliği vurgusu

        Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına seçilen Serdar Yıldızgörer ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Mersin’in gelişimi, kentin çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projelerde kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

        Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, kentin gelişimi için yerel ve merkezi yönetimlerle ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, MTSO yönetimine destek mesajı verdi. MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ise gençliğin enerjisiyle tecrübeyi bir araya getirerek Mersin’in sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        REKLAM

        Tekli: "Birlikte yapılacak çok işimiz var"

        Mersin’in ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi için kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine değinen Sabri Tekli, MTSO yönetiminin yanında olacaklarını söyledi. Ankara’nın Mersin’de hayata geçirilmesi gereken projelere ilişkin beklentileri bulunduğunu kaydeden Tekli, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte hareket ederek önemli projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

        Mersin’in havaalanı, liman ve demiryolu gibi önemli altyapı yatırımlarına sahip olduğunu belirten Tekli, bundan sonraki süreçte daha küçük ölçekli ancak kent açısından önem taşıyan sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        MTSO yönetiminin genç ve dinamik bir ekip olduğunu ifade eden Tekli, "Mersin sizden çok şey bekliyor. Biz de her zaman sizlerin yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Mersin’e birçok proje kazandıracağız. Birlikte yapılacak çok işimiz var" dedi.

        Yıldızgörer: "Çözüm bekleyen sorunları masaya yatıracağız"

        MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer de yeni dönemde gençliğin enerjisiyle tecrübeyi bir araya getirerek kentin sorunlarına çözüm üretmek istediklerini belirtti. Ziyaretlerine gelen oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etme yönündeki yaklaşımının Mersin açısından önemli olduğunu ifade eden Yıldızgörer, meslek komiteleri ve yönetim kurulu aracılığıyla çözüm önerilerini değerlendireceklerini kaydetti.

        REKLAM

        Mersin Limanı ile ilgili ciddi sıkıntılar bulunduğunu belirten Yıldızgörer, bu konuda çalışmaların başladığını bildirdi. Limanla ilgili yalnızca konuşmanın yeterli olmadığını vurgulayan Yıldızgörer, farklı bir yol haritasına geçilmesi gerektiğini ve bu kapsamda merkezi yönetimle görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

        Mersin’in tanıtımına da önem verdiklerini dile getiren Yıldızgörer, Mersin Tanıtım Vakfı’nı kurarak kentin daha geniş kitlelere tanıtılması ve görünürlüğünün artırılması için çalışacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Mersin'de yasa dışı balık avcılığına karşı denetimler sürüyor
        Mersin'de yasa dışı balık avcılığına karşı denetimler sürüyor
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'na zi...
        Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'na zi...
        Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin davada sanığa 2 kez ağı...
        Yanan evde cesetleri bulunan çiftin ölümüne ilişkin davada sanığa 2 kez ağı...
        Mersin'de kundaklanan evde karı kocanın ölü bulunmasına ilişkin davada müta...
        Mersin'de kundaklanan evde karı kocanın ölü bulunmasına ilişkin davada müta...
        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti
        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti