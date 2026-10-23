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        Mersin'de mobil kuaför hizmeti 40 bin 100 kişiye ulaştı

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerde kuaför ve berber hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik sürdürdüğü 'Mobil Kuaför' uygulamasıyla bugüne kadar 40 bin 100 kişiye hizmet verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Mersin'de mobil kuaför hizmeti 40 bin 100 kişiye ulaştı

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerde kuaför ve berber hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik sürdürdüğü 'Mobil Kuaför' uygulamasıyla bugüne kadar 40 bin 100 kişiye hizmet verildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hizmet kapsamında ekipler, Erdemli ilçesinin merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Şahna Mahallesi’ne ulaştı. Kuaför ve berber hizmetlerinin bulunmadığı mahallelerde vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, kadınlara saç kesimi ve boyama, erkeklere ise saç ve sakal kesimi hizmeti sunuyor.

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        Kırsalda yaşayan vatandaşlara kolaylık

        Özellikle kent merkezine uzaklık ve kuaför hizmetlerinin maliyeti nedeniyle kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlayan Mobil Kuaför, sosyal yaşama ve vatandaşların moraline de katkıda bulunuyor.

        Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, bugüne kadar 40 bin 100 kişiye hizmet verdiklerini belirterek, kırsal mahallelerde kuaför ve berber bulunmayan yerleşim yerlerine ulaşmayı sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların hizmetten memnun ayrılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tukta, mahalle mahalle hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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        Vatandaşlardan hizmete teşekkür

        Şahna Mahallesi sakinlerinden Şaziye Gür, merkeze uzaklık nedeniyle kuaföre gitmekte zorlandıklarını belirterek, hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Zülfiye Şen de ücretsiz saç boyama hizmetinin kendilerine moral verdiğini ifade ederek, hayat pahalılığı nedeniyle merkeze gitme imkanının bulunmadığını söyledi.

        Müesser Toker, komşularıyla birlikte Mobil Kuaför hizmetinden yararlandıklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini belirtirken, Hidayet Yazar ise yağmur ve çamura rağmen hizmetin mahallelerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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