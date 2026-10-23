Mersin'de zemin katında çökme meydana gelen bina tahliye edildi

MERSİN’in Yenişehir ilçesinde zeminde çökme meydana gelen 3 katlı binada oturanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mersin'in Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden daire sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi. Ekiplerin binada incelemesi devam ediyor.