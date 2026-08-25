Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Gülnar'da 36 üreticiye su tankı dağıtıldı

        Gülnar'da 36 üreticiye su tankı dağıtıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Gülnar'da 36 üreticiye su tankı dağıtıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı hibe edildi.

        Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında temin edilen su tanklarının dağıtımı için Gülnar Kapalı Pazaryeri'nde tören düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programdaki konuşmasında, projenin yüksek rakımlı ve kuraklıktan etkilenen kırsal bölgelerdeki tarımsal üretimi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de su tanklarının, olası yangınlarla mücadeleye ve tarıma katkı sağlayacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından çekilir tip su tanklarının dağıtımı yapıldı.

        REKLAM

        Törene, Kaymakam Emrah Aslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Akdeniz Belediyespor'a...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Akdeniz Belediyespor'a...
        Mersin'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        Mersin'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
        Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı
        Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı
        HSK 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Anamur ilçesinde temaslarda bulu...
        HSK 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Anamur ilçesinde temaslarda bulu...