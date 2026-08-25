Gülnar'da 36 üreticiye su tankı dağıtıldı

Törene, Kaymakam Emrah Aslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi de katıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de su tanklarının, olası yangınlarla mücadeleye ve tarıma katkı sağlayacağını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programdaki konuşmasında, projenin yüksek rakımlı ve kuraklıktan etkilenen kırsal bölgelerdeki tarımsal üretimi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında temin edilen su tanklarının dağıtımı için Gülnar Kapalı Pazaryeri'nde tören düzenlendi.

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