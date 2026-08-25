Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, Akdeniz Belediyespor'a başarı diledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek Akdeniz Belediyespor'un teknik heyeti ve futbolcularına başarı diledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda antrenman yapan takımla bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, teknik ekip ve futbolcularla görüşen Beşikci, takıma yeni sezonda başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını belirterek, Akdeniz Belediyespor'un başarısı için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.