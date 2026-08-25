Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yetiştirilen kuş üzümleri hasat edildi.

Üçoluk Mahallesi'ndeki bağda düzenlenen hasat etkinliğine, Kaymakam Emrah Aslan, Belediye Başkanı Fatih Önge, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi katıldı.

Hasat çalışmalarını takip eden protokol üyeleri, üreticilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Önge, gazetecilere, Gülnar'ın bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

İlçenin ürünlerini tanıtmaya kararlı olduklarını dile getiren Önge, "Yetiştirdiğimiz bu kıymetli ürünlerin hak ettiği değeri bulması adına, kuş üzümü başta olmak üzere tüm yerel lezzetlerimizin tanıtımını düzenlediğimiz ve katıldığımız festivallerde gururla yapıyoruz." dedi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üredi de bu yıl yaklaşık 5 ton kuru kuş üzümü rekoltesi beklediklerini kaydetti.