Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istemiş

Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, kurumda gördüğü usulsüzlükler nedeniyle 2 yıl önce emekli olmak istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheli arasındaki Tok'un, savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı.

Tok, Büyükşehir Belediyesinde 2019'da göreve başladığını, 2021'de kendisini kızdıran bazı olaylar nedeniyle 6 ay geriye çekildiğini belirtti.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifade verdiğini anlatan Tok, şu beyanda bulundu:

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"Ancak daha sonra gözaltındayken düşündüm. Masum insanları ve onların gözaltına alınmasına sebep olan suçlu insanları gördüm. Tüm bunlara sebep olan insanların hakkındaki iddiaların bilinmesi gerektiği için soruşturmanın usulünce, düzgün ve hakkaniyetli şekilde yapılmasını istediğim için bildiğim ve gördüğüm şeyleri devletime yardımcı olmak için anlatacağım."

- Tutuklu özel kalem müdürünü suçladı

Büyükşehir Belediyesine yönelik 11 Mart 2026'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'a ilişkin iddialarda bulunan Tok, şu ifadeleri kullandı:

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"Doğukan Uyan, belediyede güç kurduktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihalelerde ve 21-B maddesi gereğince yapılan pazarlık ihalelerinde ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağlamıştır. Para trafiğinin nasıl ve ne şekilde yapıldığı konusunda alakam olmadığı için bu konuda bilgim yoktur. Ayrıca bazı kişilerin, Doğukan'ın yönlendirmesi sonucunda Başkan Bey'in bilgisi dahilinde birimlere yerleştirildiğini biliyorum."

Tok, Büyükşehir Belediyesinin katı atık ihalesine ilişkin de "Bu ihaleyi 2019'da yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon civarında bedelle bir firma almıştı. Firmanın sahibi A.A'dır. Bir keresinde A.A'nın oğlundan 1 milyon 750 bin lirayı belediyede çalışan Aslı Gür'ün aldığını biliyorum. Aslı Gür, çocukluğundan beri Seçer Tarım'da çalışan biridir. Daha sonra belediyenin bir şirketinde işe alındı. Ancak özel kalemde çalışmaktadır. Para işlerine Aslı Gür bakmaktadır." iddialarında bulundu.

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Katı atık işinde 2022'den sonra farklı bir firmasının gündeme geldiğini belirten Tok, kendisinin bulunduğu ortamda Vahap Seçer ve Doğukan Uyan'ın işin bu firmaya verilmesinde karar kıldıklarını öne sürdü.

Olcay Tok, park ve bahçeler ihalesi konusunda da bir firmanın, "avanta" adı altında iki kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini iddia etti.

- "Başkan Bey bana 'Her şeyden haberim var' dedi"

Belediyedeki bazı ihalelerde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlükleri anlatan Tok, şunları kaydetti:

"Ben artık Doğukan'ın yapmış olduğu usulsüzlüklerden rahatsız olmuştum. Bunu da eski sisteme dönme konusunda Başkan Bey'e (Vahap Seçer) bizzat ilettim. Başkan Bey bana 'Her şeyden haberim var' dedi. Ben de bunun üzerine daha fazla üsteleyemedim. İşlerin tekrardan düzeleceğini, eski usule döneceğimizi düşünerek işime dört elle sarılmaya başladım ancak daha sonra Başkan Bey beni telefonla arayıp Doğukan'ın söylemiş olduğu şekilde sistemin devam edeceği hususunda bilgi verdi. Özetle Doğukan Uyan'ın belediyedeki usulsüz işlemlerine karşı çıkanlar sistemden çıkarılarak dışlanıyordu. Ben yaklaşık 3,5 senedir belediyedeki hiçbir daire başkanı atamasına karışmıyorum. Normal şartlar altında bizzat benim yapmam gerekiyor ancak Doğukan söz konusu atamalara bire bir müdahil oluyordu. Bu tarz usulsüzlükler nedeniyle Ekim 2024'te emekli olmak istedim. Önce kabul gördü, daha sonra kabul görmedi."

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Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok'un da aralarında olduğu 59 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.