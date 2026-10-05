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        Mersin'de inşaattaki iskelenin halatının kopmasıyla 2 işçi zemine düşerek yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattaki iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Mersin'de inşaattaki iskelenin halatının kopmasıyla 2 işçi zemine düşerek yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattaki iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Bağlar Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binada çalışan Suriye uyruklu S.H. (38) ve D.H. (40), bulundukları iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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