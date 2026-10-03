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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Y.E, S.D, O.E. ve Y.C.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerleri, iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada, 5 bin 422 sentetik ecza hapı, 49 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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