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        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri sürüyor

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri sürüyor

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci, programı kapsamında ilçeye bağlı Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Puğkaracadağ mahallelerini ziyaret etti.

        Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talep ve önerileri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, mahalle ziyaretlerine düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

        Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yerinde planlamayı amaçladıklarını ifade eden Beşikci, ilçenin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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