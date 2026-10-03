Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri sürüyor
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci, programı kapsamında ilçeye bağlı Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Puğkaracadağ mahallelerini ziyaret etti.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talep ve önerileri dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, mahalle ziyaretlerine düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yerinde planlamayı amaçladıklarını ifade eden Beşikci, ilçenin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.
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