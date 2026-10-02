CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet, herkes için geçerliyse, sadece bizim için değil, halk için de geçerlidir. Halkın oyuna, iradesine saygı göstermek, demokrasinin temel kurallarından birisidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bazı milletvekilleri ve İl Başkanı Koral Ömür ile basına kapalı toplantı yaptı.

Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Mersin Seçtiğine Sahip Çıkıyor" buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

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Adaleti her yerde savunmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Mersin'e önemli hizmetler yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının halka hesap vermeyi görev addettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siz davet ettiniz de Büyükşehir Belediye Başkanımız gitmedi mi? Siz söylediniz de gelmedi mi? Belediye başkanlarımız davet edildiklerinde giderler. İfade verecekse verirler, hesap verecekse hesap verirler. Hiç kimse hesap vermekten kaçmıyor ki. Belediye başkanlarımızı sabahın 05.00'inde evinden almak, gözaltına almak demokrasiyle bağdaşmaz. Onun için biz hak, hukuk ve adalet diyoruz."

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Başkan Seçer'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasını ve Mersin'e hizmete devam etmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bizim CHP'liler olarak görevimiz her ortamda, her yerde hesap vermektir. Halkımıza hesap veririz, eyvallah. Şikayet gelirse değerlendiririz eyvallah ama hukuku siyasi araç olarak kullanan, haklıyı haksız gibi gösterip sabahın 05.00'inde evi basılan bir yapıyı, bir anlayışı asla ve asla kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, halka hizmet etmeyi şiar edinen ve her kuruşun hesabını millete veren bir parti olduklarını ifade etti.

Adaletin herkes için geçerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

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"Adalet, herkes için geçerliyse, sadece bizim için değil, halk için de geçerlidir. Halkın oyuna, iradesine saygı göstermek, demokrasinin temel kurallarından birisidir. Vahap Seçer'i ben seçmedim, iktidar da seçmedi, Vahap Seçer'i seçen Mersinlilerdir. Mersinlilerin iradesine yargının da savcının da hakimin de Erdoğan'ın da herkesin riayet etmesi gerekir, yargıyı bir sopa gibi kimse kullanamaz."

Türkiye'de nelerin olduğunu bildiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler, o defteri asla kapatmayacağız. Hesap soruyorsan onlara sor, çalışan, alın terini döken insanlara neyin hesabını soracaksın? Biz hesap vermekten çekinmeyiz ki, hesabını veririz, kime veririz, millete, halka veririz hesabını. Sen eğer hesap soracaksan kendi yandaşlarına, kendi adamlarına, kendi belediye başkanlarına soracaksın."

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Mersinlilerden belediye başkanlarına sahip çıkmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Biz mücadelemizi yapıyoruz, parlamentoda da mücadelemizi yapacağız, hiç endişe etmeyin." dedi.

Kılıçdaroğlu, mücadeleyi sadece bugün için değil gelecek için de yaptıklarını kaydederek, "Demokrasi dediğiniz halkın iradesidir, halkın iradesi güçlü bir iradedir, o iradeye kim olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi kimlikte olursa olsun herkesin saygı göstermesi lazım." ifadesini kullandı.